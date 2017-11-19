Bakan Kaya: “Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak bir şey”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gebze Teknik Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, “Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak bir şey. Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ‘Güçlü kadın, güçlü aile , güçlü toplum’ diyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gebze Teknik Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, “Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak bir şey. Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ‘Güçlü kadın, güçlü aile , güçlü toplum’ diyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gebze Teknik Üniversitesi’ni ve Gebze Köşklüçeşme Kadın, Çocuk ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Bakan Kaya’nın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmnoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kaya, kadın eğitim merkezinin korosunun hazırladığı mini bir konseri izleyerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalar yapan Bakan Kaya, "’Evden Okula Haydi Anneler’ projesini yaşayarak ne kadar güzel bir proje olduğunu gördüm. Ev hanımlarını sağlıklı yaşama, hayatın ve sosyal dayanışmanın içine katan bir proje. Gerçekten tam anlamıyla sosyal bir belediyecilik örneği. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ev hanımlarımız haftanın 3 günü yürüyüşler yapıyorlar. Sonra geliyorlar belediyelerin ilçelerdeki spor merkezlerinde sporlar yapıyorlar. Bu arada hanımlarımızın çocukları da satranç gibi çeşitli oyunlar ile onlar da eğitim görüyorlar. Gerçekten çok önemli bir proje. Bu güne kadar 30 bin kadına hizmet verilmiş bu proje kapsamında. Bundan sonra da hedef 100 bin kadın. Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak bir şey. Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ diyoruz. Güçlü kadın derken spor yapan, ailesine güç veren kadın diyorum. Spor dayanışma ruhunu arttıran en güzel etkinliklerden birisi” şeklinde konuştu.



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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise konuşmasında, “Türkiye’de çok büyük hamleler yaptık. Çok büyük hizmetler yapıyoruz, yapacağız. Bana göre en önemli hizmetlerden biri insanların sağlığı, mutluluğu, hayata pozitif bakışı çok çok önemli. Bizde spor alışkanlığı çok fazla yok. Özellikle kadınlarda bu alışkanlık daha da zayıf. Biz de kadınlarımızdan başladık. Çünkü kadın evin direği, ışığı. Onun morali iyiyse evin morali iyidir. Onun için kadınlardan başladık” diye konuştu.