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28 Nisan 2018 Cumartesi 22:51

Bakan Osman Aşkın Bak’tan Ç. Rizespor ve Ankaragücü’ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Spor Toto 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ile ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü’nü tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Ç. Rizespor ve Ankaragücü'ne tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Spor Toto 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ile ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü’nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2017 -2018 futbol sezonunda bitime bir hafta kala Spor Toto 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ile ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından bitime 1 hafta kala şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor’u kutluyorum. 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor’un şampiyonluğunda emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve mavi-yeşilli camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor’a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig’de başarılar diliyorum. Spor Toto 1. Lig’i bitime 1 hafta kala ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e çıkan MKE Ankaragücü’nü de kutluyorum. Sarı Lacivertli kulübün başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, başkent ekibine Spor Toto Süper Lig’de başarılar diliyorum.”
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