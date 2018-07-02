Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda makaralı yay kategorisinde 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda makaralı yay kategorisinde 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Türkiye, Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda makaralı yay kategorisinde 6 madalya kazandı. Yunanistan’ın Patras kentinde düzenlenen organizasyonda makaralı yay kategorisinde final müsabakaları gerçekleştirildi.

Milliler, makaralı yay kategorisinde gençlerde 1 altın ve 2 gümüş, yıldızlarda ise birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Gençler kategorisinde Çağrı Dağdeviren, Caner Türkkan ve Yunus Özsipahi’den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, finalde İtalya’yı 225-224 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Büşra Nur Gürlek, Buse Başak Haney ve Begüm Topkarcı’nın yer aldığı Makaralı Yay Kız Takımı, finalde İngiltere’ye 219-218 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Yıldızlar kategorisinde ise Türkiye’yi Şevval Özer, Sevda Yaka ve Emine Azra Yılmaz’ın temsil ettiği Makaralı Yay Kız Takımı, finalde İngiltere’yi 226-221 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Emircan Haney, Ömer Faruk Köse ve Bünyamin Yankaç’ın oluşturduğu Makaralı Yay Erkek Takımı, final müsabakasında İngiltere’ye 222-216 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Ferdi yarışmada makaralı yay kızlar bronz madalya maçında iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Şevval Özer’e 145-138 üstünlük kuran Emine Azra Yılmaz, bronz madalya elde etti. Öte yandan Türkiye, şampiyona kapsamında düzenlenen kıtasal kota turnuvasında 2018 Gençlik Olimpiyatları’na okçuluk branşında kızlarda sporcu göndermeyi garantiledi.

Bakan’dan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda 6 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yunanistan’ın Patras kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda ülkemize 6 madalya kazandıran sporcularımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Uluslararası arenada bizleri gururlandırarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken tüm sporcu kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."