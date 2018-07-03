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03 Temmuz 2018 Salı 22:20

Bakan Sarıeroğlu, kongre öncesi Adana Demirspor’un sorunlarını dinledi

Adana Demirspor’da kongre öncesinde sorunlarının ele alındığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı.Özel bir otelde düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,...

Bakan Sarıeroğlu, kongre öncesi Adana Demirspor'un sorunlarını dinledi
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Adana Demirspor’da kongre öncesinde sorunlarının ele alındığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı.

Özel bir otelde düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile kulüp yöneticileri katıldı.

4 Temmuz’da düzenlenecek kongre öncesi, Murat Sancak’ın başkan adaylığı değerlendirilirken, kulübün sorunlarında da bahsedildi. Kulüp yöneticileri Bakan Sarıeroğlu’na kulübün sıkıntılarını anlattı.
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