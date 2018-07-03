Bakan Sarıeroğlu, kongre öncesi Adana Demirspor’un sorunlarını dinledi

Özel bir otelde düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile kulüp yöneticileri katıldı.

Adana Demirspor’da kongre öncesinde sorunlarının ele alındığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı.Özel bir otelde düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,...

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