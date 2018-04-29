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29 Nisan 2018 Pazar 18:30

Bakü’de kazanan Hamilton oldu

2018 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışında Mercedes-AMG Petronas, son şampiyon Lewis Hamilton’la zafere ulaştı. Britanyalı pilot, ikinci cepte başladığı yarışta mutlu sona ulaştı ve pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Valtteri...

Bakü'de kazanan Hamilton oldu
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2018 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışında Mercedes-AMG Petronas, son şampiyon Lewis Hamilton’la zafere ulaştı. Britanyalı pilot, ikinci cepte başladığı yarışta mutlu sona ulaştı ve pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Valtteri Bottas ise son iki turuna lider girdiği yarışta arka lastiği patladığı için mücadeleye veda etti.

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan Azerbaycan GP’inde Mercedes-AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, birinci oldu ve pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Valtteri Bottas ise büyük şanssızlık yaşadığı için yarışı bitiremedi. Mercedes-AMG Petronas ise pilotlarının topladığı puanlarla markalar sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Yarışa ikinci cepten başlayan Hamilton, uzun süre yarışı kontrollü olarak sürdürdü. Son iki tura Bottas’ın gerisinde ikinci sırada giren Britanyalı pilot, takım arkadaşının lastiğinin patlaması sonrasında liderlik koltuğuna oturdu. Son iki turda hata yapmayan Hamilton, bu sezonki ilk zaferine Azerbaycan’da ulaştı.

Bottas ise yaşadığı şanssızlık sonrasında yarışı tamamlayamadı.

Bu sonuçla Lewis Hamilton pilotlar sıralamasında puanını 70’e yükselterek şampiyonlukta birincilik koltuğuna oturdu. Valtteri Bottas ise sıralamada dördüncülüğe geriledi. Markalar sıralamasında Mercedes-AMG Petronas da 110 puanla ikinci sırada yer aldı.

Formula 1’de 2018 sezonunun beşinci yarışı 13 Mayıs 2018 tarihinde İspanya’da gerçekleştirilecek. Barcelona’daki son 4 yarışta Mercedes-AMG Petronas pilotları 3 kez mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
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