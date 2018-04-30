Balıkesir’in iki büyük şampiyonuna vefa

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yapılan seminerin “Eskimeyen Değerler “ töreninde Balıkesir’in iki büyük değerinden Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet anıldı, İsmail Akçay ise kursiyerlere anılarını anlattı.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yapılan seminerin “Eskimeyen Değerler “ töreninde Balıkesir’in iki büyük değerinden Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet anıldı, İsmail Akçay ise kursiyerlere anılarını anlattı.

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Balıkesir’de devam etti. Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine gerçekleşen seminer 27-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Balıkesir Kurtdereli Mehmet Spor Salonu’nda yapıldı.

Çocuk Atletizmi seminerine 33 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilirken, uygulamada Karesi Atatürk İlkokulundan 35’i anaokulu, 90’ı ilkokul olmak üzere 125 öğrenci yer aldı ve eğlenceli atletizmle tanıştı.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, “Türk sporuna sporcu kazandıran bu projeyi ülkemizin her köşesine taşımaktan, çocukları sporla tanıştırırken, onları yetiştirecek eğiticileri hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoz” dedi. Ayaz, çalışmalarda başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar ile yönetiminden büyük destek ve ilgi görüyoruz diyerek bu projeye destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Seminerin ilk bölümünde, “Y” nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri ile uygulama IAAF Çocuk Atletizmi Eğitmenlerinden Melih Şah Katman ve Reyhan Dağ tarafından verildi.

Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü’nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, Madde Bağımlılığı dersi Uzman Dr. Erhan Oktay, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersi Psikolog Nur Ulgay Yıldız, Sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı “Fair-Play” konusunu ise Öğretim Görevlisi ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç tarafından verildi.

Balıkesir’in büyük değerlerine vefa ödülü

Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, “Eskimeyen Değerler” de unutulmadı. “Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda, Türk atletizmi ve Türk sporunun değerleri kursiyerlere tanıtıldı. Balıkesir’de gerçekleşen “Eskimeyen Değerler” töreninde kursiyerlere, Balıkesir’in iki büyük değeri “Cihan Pehlivanı” Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile Türk Atletizminin efsane ismi İsmail Akçay tanıtıldı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın torunu Mehmet Öztürk, dedesinin böyle bir törende anılmasından duyduğu mutluluğu ortaya koyarken, Kurtdereli ile kendisine meydan okuyan bir çoban ve Kurtdereli ile Mustafa Kemal Atatürk arasında yaşanan anıları kursiyerlerle paylaştı. Kurtdereli’nin plaketini Mehmet Öztürk’e yine büyük bir şampiyon ve efsane atlet olan İsmail Akçay ile Okul Sporları Şube Müdürü Bilal Gönen verdi.

1968 Meksika Olimpiyatlarında Maratonda 4. olarak Türkiye’nin bu daldaki en büyük başarısına imza atan İsmail Akçay ise büyük bir şampiyon olmak için neler yapılması gerektiği, vatan ve bayrak sevgisinin önemini anlatan bir konuşma ile kursiyerlere hitap etti. İsmail Akçay’a plaketi Haldun Domaç tarafından verildi.

Eskimeyen Değerler töreninde ayrıca, Türk Sporu ve atletizmine büyük destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu için hazırlanan plaketi kendisine ulaştırmak üzere İsmail Akçay’a IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz tarafından takdim edildi. Törende ayrıca Hikmet Şen, Tahin Mahir Başoğlu, İbrahim Urgancı, Yüksel Tellibayraktar ile Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’na ulaştırılmak üzere Emre Baydoğan’a Atletizm Federasyonu plaketleri Mirza Egeli, Erhan Oktay, Ali Çelik, Reyhan Dağ ve Kübra Işlak tarafından sunuldu.

Gerçekleşen törenin ardından, 33 kursiyer kendilerine daha önce sunum konusu olarak verilen projeleri IAAF Çocuk atletizmi projesi eğitmenlerinin önünde anlattı. Başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Bilindiği gibi Atletizm Federasyonu’nun talebi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uygun bulması sonucu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Halk Eğitim Müdürlüğü spor kurslarında modül olarak dahil edilmişti. Bu seminerlerden sertifika alanlar kurslarda istihdam edilme fırsatı yakaladı.