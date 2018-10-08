Balıkesirspor Baltok milli maç arasına moralsiz girdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, 8. hafta maçında Adanaspor’a deplasmanda 2-1 kaybederek haftayı puansız tamamladı.

Balıkesirspor Baltok, Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor’a 2-1 mağlup oldu. Adana mağlubiyeti sonrasında haftayı 9 puanla 13. sırada tamamlayan Balıkesir temsilcisi, milli maç arasına moralsiz girdi. Balıkesirspor Baltok, milli arada Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor ile Balıkesir’de bir hazırlık maçı oynayacak. Bu maçın sonrasında da kırmızı-beyazlılar, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadı’nda karşılaşacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.