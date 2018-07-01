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01 Temmuz 2018 Pazar 21:56

Balıkesirspor Baltok sezonu açtı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.Balıkesirspor Baltok yeni sezonun ilk antrenmanı Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi....

Balıkesirspor Baltok sezonu açtı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor Baltok yeni sezonun ilk antrenmanı Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Transfer döneminde Burak Çalık dışındaki tüm oyuncularıyla anlaşma sağlayan kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde aerobik dayanıklılık çalışması ve stretching yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, 7 Temmuz’da 1. etap kamp çalışmaları için Afyon’a hareket edecek. Balıkesirspor Baltok, Afyonkarahisar’daki ilk hazırlık karşılaşmasını 13 Temmuz’da Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynayacak. 7-21 Temmuz tarihleri arasında geçen sezon da konakladığı Afyon Akrones Hotel’de bulunacak kırmızı beyazlılar, 2 günlük iznin ardından 24 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında 2’inci etap kamp dönemini de aynı otelde geçirecek.
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