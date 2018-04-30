La Liga’da bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen Barcelona, şampiyonluğunu kutladı.Dün gece deplasmanda Deportivo La Coruna ile karşılaşan Barcelona rakibini 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala La Liga’da şampiyonluğunu ilan etti. İspanyol ekibi bugün taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğunu kutladı. Barcelona’nın ana caddesinde üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atan Katalan ekibine taraftarlar coşkuyla eşlik etti.
Barcelona şampiyonluğu kutladı
La Liga’da bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen Barcelona, şampiyonluğunu kutladı.