Barcelona şampiyonluğu kutladı

Dün gece deplasmanda Deportivo La Coruna ile karşılaşan Barcelona rakibini 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala La Liga’da şampiyonluğunu ilan etti. İspanyol ekibi bugün taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğunu kutladı. Barcelona’nın ana caddesinde üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atan Katalan ekibine taraftarlar coşkuyla eşlik etti.

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