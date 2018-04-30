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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:05

Barcelona şampiyonluğu kutladı

La Liga’da bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen Barcelona, şampiyonluğunu kutladı.

Barcelona şampiyonluğu kutladı
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La Liga’da bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen Barcelona, şampiyonluğunu kutladı.

Dün gece deplasmanda Deportivo La Coruna ile karşılaşan Barcelona rakibini 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala La Liga’da şampiyonluğunu ilan etti. İspanyol ekibi bugün taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğunu kutladı. Barcelona’nın ana caddesinde üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atan Katalan ekibine taraftarlar coşkuyla eşlik etti.
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