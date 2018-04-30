Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti

Barcelona, Deportivo La Coruna’yı 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona, Deportivo La Coruna’yı 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda Deportivo La Coruna ile karşılaşan Barcelona rakibini 4-2 mağlup ederek bitime 3 hafta kala La Liga’da şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona 7. dakikada Coutinho ile 1-0 öne geçerken, Lionel Messi’de hat-trick yaparak karşılaşmadaki diğer golleri kaydetti. Messi 38, 82 ve 85. dakikalarda ağları sarstı. Deportivo La Coruna’nın golleri ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada Emre Çolak’tan geldi.

Bu galibiyetle puanını 86’a çıkaran Barcelona en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 11’e çıkardı. Barcelona, son 10 sezonda 7, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etti.