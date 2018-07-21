Fenerbahçe’de maçın 63. dakikasında oyundan alınan Barış Alıcı’ya tribünlerden büyük destek geldi.Fenerbahçe’nin Altınordu’dan transfer ettiği genç yıldız Barış Alıcı’ya Feyenoord maçında oyundan alınırken tribünlerden destek geldi. 21 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği etkili performansla taraftar ve teknik heyeti mest ederken, 63. dakikada yerini Dirar’a bıraktı. Barış oyundan alınırken tribünlerden büyük destek aldı.
Barış Alıcı’ya büyük destek
Fenerbahçe’de maçın 63. dakikasında oyundan alınan Barış Alıcı’ya tribünlerden büyük destek geldi.