SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 17:05

Başakşehir’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde sürdüren Medipol Başakşehir, sabah saatlerinde...

Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Avusturya’nın Salzburg kentinde sürdüren Medipol Başakşehir, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Hız çalışmasının ardından yapılan taktik antrenmanla birlikte çalışmalar sona erdi.

Antrenmanda hazırlıklarına takımdan ayrı devam eden Arda Turan’ın yanı sıra izinli olan Emmanuel Adebayor yer almadı.

Turuncu-lacivertliler, bugün TSİ 19.00’da yapacağı idmanla birlikte çalışmalarına devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku