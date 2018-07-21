Başkan Aktaş’tan amatör spora tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (BASKF) ziyaret ederek, amatör spor kulüplerinin tamamını kapsayıcı çalışmalar yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (BASKF) ziyaret ederek, BASKF Başkanı Osman Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan’ın da katıldığı ziyarette, Bursa’daki amatör spor kulüpleri, yıl boyunca oynanan müsabakalar ve tesislerin durumu değerlendirildi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın, şampiyon takımı Bursaspor’un yanı sıra futbol alt yapısıyla diğer şehirlerden farklı olduğunu söyledi. Bursa’da amatör spor kulüplerinin tamamını kapsayacak çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Aktaş, “Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na iade-i ziyarette bulunarak, kulüplerimizin ihtiyaçlarını ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi noktasında yapılabilecek çalışmaları konuştuk. Federasyon başkanımız ve yöneticilerden eksikler ve aksaklıklar ile mevcut durum hakkında bilgi aldık. Bursa’da birçok alanda olduğu gibi amatör spor kulüplerimizle ilgili çalışmalarımız da olacak” diye konuştu.

BASKF yönetiminin büyük heyecanla çalıştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu işler aşkla, heyecanla yapılacak işler. Geleceğimiz olan gençlerin yetişmesine katkı sağlamak adına önemli faaliyetler yapılıyor. 3 milyon nüfuslu Bursa’da, 15-29 yaş aralığında 800 bini aşkın genç bulunuyor. Her yıl 40 bin öğrencinin eğitim öğretim hayatına katıldığı Bursa, bu noktada spor anlamında da büyük bir potansiyele sahip, gençlerimizi spora daha çok teşvik etmeliyiz” dedi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç ise amatör spora ilgisi ve umut dolu görüşmeden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.