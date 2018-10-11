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11 Ekim 2018 Perşembe 15:57

Başkan Aktaş’tan voleybolculara moral

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cumartesi günü Beşiktaş’la maça çıkacak olan Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ziyaret ederek, başarılar diledi. Büyükşehir Belediyespor’un Bursa’yı temsil...

Başkan Aktaş'tan voleybolculara moral
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cumartesi günü Beşiktaş’la maça çıkacak olan Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncularını ziyaret ederek, başarılar diledi. Büyükşehir Belediyespor’un Bursa’yı temsil ettiğini, takımın başarısı yönünde maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Başkan Aktaş, “Bir önceki maçta Milas Belediyespor’u yenerek sezona iyi başladık. İnşallah Beşiktaş maçını da alarak, Efeler Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Başkan Aktaş’la voleybol sporcularının buluşması, Beşiktaş maçının oynanacağı Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Taha Başparmak, Voleybol Branşı sorumluları Murat Mestan ve Muhittin Bilici’nin de yer aldığı buluşmada Başkan Aktaş, sporcularla sohbet ederek fotoğraf çektirdi ardından yapılan antrenmanı izledi.

Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Beşiktaş maçı öncesi takıma moral vermek maksadıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, cumartesi günü yapılacak maça tüm voleybol-severleri davet etti. Lig maçlarında ilk galibiyeti geçen hafta Milas Belediyespor’u yenerek aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “İkinci haftada da Beşiktaş ile tabiri yerinde ise derbi maç oynayacağız. Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak müsabakaya tüm hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, voleybolda hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu kaydetti. Bu sene ligi şampiyon olarak tamamlamak istediklerini belirten Başkan Aktaş, “Bugün sporcularımıza hem selam verdik hem de voleybol ile ilgili düşüncelerimizi anlattık. Önümüzdeki sene Efeler Ligi’nde mücadele etmek istiyoruz. Şimdiden hocalarımıza ve sporcu kardeşlerime kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.
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