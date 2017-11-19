Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 18:06

Başkan Bozbağ fenalaştı

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Başkan Bozbağ fenalaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

3-3 biten karşılaşmanın ardından protokol tribününde oturan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ aniden fenalaştı. Akın Çorap Giresunspor’un sağlık ekibi Başkan Bozbağ’a müdahale ederken Teknik Direktör Metin Diyadin de protokol tribününe koştu. Bozbağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<