Başkan Bozbağ fenalaştı

3-3 biten karşılaşmanın ardından protokol tribününde oturan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ aniden fenalaştı. Akın Çorap Giresunspor’un sağlık ekibi Başkan Bozbağ’a müdahale ederken Teknik Direktör Metin Diyadin de protokol tribününe koştu. Bozbağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

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