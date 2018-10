Başkan Mustafa Üstek: “Osman Özköylü, 440 bin liraya üç ay oynadı, hakkı değildi”

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün takımdan 3 ayda 440 bin lira alarak resmi olarak ayrıldığını söyledi. Bu miktarın Özköylü’nün hakkı olmadığını söyleyen Başkan Üstek, yeni teknik direktör konusunda ise görüşmelerin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını kaydetti.

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Osman Özköylü’nün takımda ayrılmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Üstek, toplantıda yaptığı konuşmada, Özköylü’nün son günlerde yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu ve bu açıklamaları doğru bulmadığını söyledi. Kulüpteki maaşların ödenmediği yönündeki iddialara yanıt veren Başkan Üstek, maaşların sadece bir ay geciktiğini ve bunun her kulüpte olabileceğini belirterek, “Bu kulübe bu sene imza atan her kimse hepsi imza anında paralarını aldı. Birde ‘İki ayda tek kuruş almadık’ diyor. Biz sadece Ağustos ayındaki ödememizi Eylül’de yapıyoruz. Bir aylık bir gecikmemiz var, bu hangi kulüpte yok? ‘İki aydır tek kuruş alınmadı’ ne demek ya. Sadece geçen yıldan devam eden üç futbolcumuzun haricinde her kimse bedelini imza anında aldı parasını. Yabancısı döviz cinsinden aldı, yerlisi Türk Lirası olarak aldı. Bir tek Ağustos ayının ödemesini Eylül ayına kalması nedir kardeşim? Yeni yönetim gelmiş anlatmışız, ‘Önümüzdeki hafta ödeme yapacağız’ diyoruz. Sen gidip orada açıklama yapıyorsun. Biz Ümraniyespor maçının sonuçları ne olursa olsun, biz bunu zaten gönderecektik, aslında geçen hafta açıklama yaptığı an göndermemiz gerekirdi. Ama takım üzerinde bir etkisi olmasın diye, Ümraniyespor maçında sıkıntı olmasın diye geciktik” dedi.

“Son kuruşuna kadar olan parasını lirayı eline saydım”

Başkan Üstek, Özköylü ile yolların bugün resmen ayrıldığını, kendisine 3 ayda 440 bin lira para verdiklerini ve bunun hakkı olmadığını ifade ederek, “Netice olarak da bugün kendisiyle oturduk anlaştık, bizden tazminat istemedi. Fakat son kuruşuna kadar olan parasını 265 bin lirayı eline saydım, imzayı attı. 175 bin lira da peşinat vermiştim 440 bin liraya üç ay oynadı. Bu hakkı değildi. Her ne kadar böyle ayrılmış da olsak kendisine kulübümüze yapmış olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatında başarı dileriz” diye konuştu.

“Yeni hoca bugün yarın netleşir”

Başkan Üstek, gazetecilerin takımın başına getirilecek yeni teknik adamla ilgili görüşmelerin durumunu sorması üzerine, “Şu an görüştüğümüz hocalar var. Bu konuda Ali Fırat beye yetkiyi verdik. Görüşüyorlar, görüştükten sonra biz tekrar konuşuyoruz ‘Nereye vardık, kimle hangi aşamadayız’ diye. Bugün yarın netleştiririz” yanıtını verdi.