Başkent ekibi taktik çalıştı

Mor-sarılı ekip, akşam antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular 7’ye 3 top kapma oyununa geçti. Antrenman, taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.

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