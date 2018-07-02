SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:18

Başkent ekibi taktik çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Osmanlıspor, bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi.Osmanlıspor, Bolu kampının ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanına Bolu Termal Otel’in...

Başkent ekibi taktik çalıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Osmanlıspor, bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi.

Osmanlıspor, Bolu kampının ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanına Bolu Termal Otel’in sahasında çıkan mor-sarılılar, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Antrenmana oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dayanıklılığa yönelik istasyon çalışması yapan Başkent ekibi taktik ağırlıklı çalışmayla günün ilk antrenmanını tamamladı.

Mor-sarılı ekip, akşam antrenmanına ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular 7’ye 3 top kapma oyununa geçti. Antrenman, taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku