Başkentte stadyum krizi yıkım ihalesi gerçekleşen 19 Mayıs Stadyumu ile çözülecek

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz başkentte yaşanan stadyum krizine ilişkin, “Firmanın Üst Yapı Koordinatörü ile yapmış olduğumuz görüşmede Eylül 15 itibariyle teslim edilip maç oynatılır hale getireceğini dile getirdi” dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkım aşamasında olması, Eryaman Stadı’nın ise henüz tamamlanmaması başkentte stadyum krizi yaşanmasına neden oldu. Bunun üzerine MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, stat sorunun çözüme kavuşması için yıkım kararı alınan 19 Mayıs Stadı’na giderek Ankaragücü maçlarının oynatılıp oynatılmayacağı yönünde yetkililerden bilgi aldı. Ankaragücü’nün, stat sorunun bu hafta içerisinde çözülmesi bekleniyor.

15 Eylül 2018’de Eryaman Stadyumu teslim ediliyor

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, basın mensupları ile yapımı devam eden Eryaman Stadı’nın şantiye alanını gezerek yetkilerden bilgi aldı. Yılmaz, sosyal medyada çıkan Eryaman Stadyumu’nun yapımının durdurulduğu yönündeki haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Eryaman Stadı’nın 15 Eylül tarihinde hizmete gireceğini aktardı. Yılmaz, şunları kaydetti:

“Stat inşaatının durduğu ve kimsenin çalışmadığı, yetişip yetişmeyeceği yönünde sosyal medyada birçok haber yer alıyor. Statta gördüğünüz gibi titizlikle çalışmalar devam ediyor. Firmanın Üst Yapı Koordinatörü ile yapmış olduğumuz görüşmede Eylül 15 itibariyle teslim edilip maç oynanır hale getireceğini dile getirdi. Eylül 15 itibariyle maçlarımızı burada oynamaya başlayacağız. 10 Ağustos’ta ligin başlayacağını hesap edersek 2 deplasman 2 içeride oynayacağımızı da öngörürsek tahmini 3 maç bu statta oynanmayacak.”

“Yetkililer, 19 Mayıs Stadyumu’nda maç oynanabilir”

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner’in, stat sorununun çözülmesi için çalıştığını aktaran Yılmaz, “Başkanımız geçen hafta 19 Mayıs Stadı’nı gezdi. Yeni bir takımız, lige yeni çıktık ve bu lige alışmamız lazım. Ankara dışında oynamamız bize ekonomi ve taraftar anlamında ciddi zarar verir. Maçlarımızın Ankara’da oynatılması için girişimlerde bulunduk. Bu hafta sonuçlanacaktır. 19 Mayıs Stadı’nın yıkım ihalesi geciktirilebilir. Böyle bir şey olursa orada oynarız. 19 Mayıs Stat Müdürü Muzaffer Bey orada maç oynatılabileceği bilgisini verdi. Sadece turnikeler yeniden takılıp, elektrik ve su aboneliği tekrar yapılacak. Bunları da 15 gün içerisinde hallederiz. Yetkililer olumlu cevap verirse bu stadın yapımına kadar maçlarımızı 19 Mayıs Stadı’nda oynamayı planlıyoruz” dedi.

Eryaman Stadyumu’nun yüzde 70’i tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden mimar Selim Özyalçın, Eryaman Stadı’nın son durumu hakkında bilgi verdi. Özyalçın, “Stadımız şu an yüzde 70 seviyelerine ulaştı. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Son aşamalarına geldi. Hibrit çim imalatımızı gerçekleştirdik. Makinesini de yurt dışından getiriyoruz. Çatımızın kaplamasına geçeceğiz. Onlar da yakın zamanda stada gelecek. Çelik konstrüksiyon tamamıyla bitti. Koltuklarımızın da siparişleri verildi. Montajına da başlandı. Sona yaklaştık, en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Elektrik, mekanik imalatlar son hızıyla devam ediyor. Daha sonra çevre düzenlemesine geçilecek. En kısa sürede açılışı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.