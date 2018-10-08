SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:28

Başpehlivan Fatih Atlı altın kemeri aldı

Aksu Belediyesi’nin 5. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Fatih Atlı oldu. Finalde Orhan Okulu’yu yenen Atlı, üç kez birinciliği alarak daimi altın kemerin sahibi oldu. Üçüncü defa Güreş Ağası olan Fikret...

Başpehlivan Fatih Atlı altın kemeri aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aksu Belediyesi’nin 5. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Fatih Atlı oldu. Finalde Orhan Okulu’yu yenen Atlı, üç kez birinciliği alarak daimi altın kemerin sahibi oldu. Üçüncü defa Güreş Ağası olan Fikret Öztürk de daimi kemeri almaya hak kazandı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Aksu Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi’nin ev sahipliğini yaptığı 5. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne yaklaşık 800 sporcu katıldı. Bölge halkının da büyük ilgi gösterdiği güreşlere siyasiler de izlemek için katıldı. Güreşlere CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, Tuba Varol Çokal, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, siyasi partilerin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar başta olmak üzere protokol üyelerinden katılım oldu.

Aksu güreşlerinde Batman şehidi Ali Hekim olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı ve dualar okundu. Ağalık ihalesini 2016 ve 2017 yıllarında da bu görevi yapan Fikret Öztürk kazandı. Üç yıl üst üste Güreş Ağası olan Öztürk, altın kemerin daimi sahibi olurken, bu yıl ise cenazesi nedeniyle ağalık ihalesine kendisi katılamadı. Öztürk’ün yerine Bülent Bozdoğan vekilliğini yaptı. Kıran kırana geçen güreşlerde üç yıl üst üste birinci olan Samsun Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Fatih Atlı, altın kemerin daimi sahibi oldu. Fatih Atlı ile final yapan Orhan Okulu ise güreşleri ikinci olarak tamamlarken, üçüncülüğü de Ali Gürbüz ile İsmail Balaban paylaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku