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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:54

Başpehlivan Okulu’ya baba ocağında coşkulu karşılama

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Samsunlu Şaban Yılmaz’ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, baba ocağında olan Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde coşkuyla karşılandı.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve...

Başpehlivan Okulu'ya baba ocağında coşkulu karşılama
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657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Samsunlu Şaban Yılmaz’ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, baba ocağında olan Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde coşkuyla karşılandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Antrenörü Kemal Yılmaz ile birlikte Kumluca’ya gelen Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu’yu ilçenin girişinde Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ve yakınları karşıladı. Ardından Orhan Okulu ve Kumluca Belediyesi Güreş Akademisi Pehlivanları Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı.

Törene CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, İyi Parti İlçe Başkanı Aydın Kaya, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda güreşsever katıldı. Törende Başpehlivan Orhan Okulu’ya Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven tarafından altın ve değişik ödüller verildi.

Özer: “Meclise önerge sunacağım”

Güreş sporu ile çok fazla meşgul olan biri olmadığını belirten CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, güreşlere protokol gereği katıldığını ve etkinlikte göründüğünü söyledi. Özer, “Orhan Okulu, 657. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde Başpehlivan olunca belediye başkanları, milletvekilleri hemen benim etrafımı sardı. Orhan Okulu Pehlivanımızın hemşerisi diye beni tebrik etti. Bu davranıştan çok hoşlandım ve etkilendim. Orhan Okulu’nun gelecek sene Kırkpınar Güreşlerini kazanıp, altın kemer’in ebedi sahibi olması için elimden geleni yapacağım. Birde Kırkpınar Güreşlerinde Başpehlivan olan Güreşçilerin devlet sporcusu olması için, meclise önerge sunacağım” dedi.

Göven: “Yağlı pehlivan güreşleri ilkel spor gibi görünürdü”

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise, yağlı pehlivan güreşlerinin ilkel bir spor olarak görüldüğünü ifade ederek, “Bu yargıyı ortadan kaldırdık. Yörüklük kötü bir şeymiş gibi lanse edilirdi. Bunu da ortadan kaldırdık. Güreşlerimiz ata sporu olmanın yanı sıra aynı zamanda bir Yörük sporudur. Bu da gururla yaşatıyoruz” diye konuştu.
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