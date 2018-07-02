Başpehlivan Şaban Yılmaz’dan Kırkpınar’a dev ekran talebi

2005 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Şaban Yılmaz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı sahaya 4 dev ekranın kurulması gerektiğini savundu.

Başpehlivan Şaban Yılmaz, 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl katılacağını belirtti. Kırkpınar Er Meydanı’ndaki en büyük eksikliğe de değinen Yılmaz, "Kırkpınar’da en büyük eksiklik, orada başhakemin dilinin ucunda bizim işimiz. Hakemlerin daha sağlıklı olması için sahanın 4 kenarına dev ekran kurulabilir. Hem ekranda seyirci de izleyebilir güreşleri. Sahadaki güreşi geri alıp avucunun içi kadar kamerada izliyor. Hakemlere 4 köşeye dev bir ekran kurulsun. Herkes izlesin mesela. Futbolda nasıl oluyor, hakem çizgiyi geçmiş mi, geçmemiş mi diye. Kırkpınar’da da 4 köşeye konulabilir. Ekranlar sayesinde güreşler hem canlı yayında yayınlanır hem de uzaktaki seyirci de oradan ona göz teması kurabilir” dedi.

41 yaşında, 112 kiloda başarılı olan başpehlivan Yılmaz, 1. 90 boyunda ve 11 yaşında güreşlere başladığını ifade etti.

“Babam küçükken köy güreşlerine götürürdü”

Babasının küçükken kendisini köy güreşlerine götürdüğünü belirten Yılmaz, "Ben atla, eşekle çok odun çektim. Çocukluğumdan 20 yaşıma kadar 3 saatte gidip 3 saatte gelirdim, yollarda odun toplardım. Onun için benim pençelerim kuvvetli. Ben sağ elimle kasnağı atar, sol elime de paçayı aldım mı yeniş yaparım. Altın kemeri de öyle adım. Benim son 1-2 yılım var, güreşe vedaya. Ben yeğenimi yetiştirmeye çalışıyorum. Ondan sonra sahalardan çekilirim” şeklinde konuştu.

“Ormanda koşarım”

Kırkpınar antrenmanlarının devam ettiğini belirten Yılmaz, “Antrenmanlarda yavaş, kısa ve öz atlayıcı antrenmanlara döndüm. Ben gidip asfaltta koşmam. Ormanda koşarım. Toprak yol olacak, çamların içerisinde bazen kumda koşarım. Bacaklarım kuvvetlensin diye” açıklamasında bulundu.

“Beni Vedat Ergin yetiştirdi”

Kendisini Vedat Ergin’in yetiştirdiğini ifade eden Yılmaz, “Kırkpınar’ın güreş hakemlerinin seçilme olması lazım, eğitime girmesi lazım, benim için bu yağlı güreşin profesörü Vedat Ergin’dir. Kırkpınar’da ilerlemem, ben askerden sonra Ankara’ya gittim. Vedat Ergin beni yanına aldı. En güzel oyun olarak yapmak istediğim Vedat ağabeyin yaptığı gibi ‘çangalı’ yapmak isterdim. Ahmet Taşçı’nın güreşlerini izlemişsinizdir. Tam bir star adam ama Ahmet Taşçı direkt güreşir. İsmail Balaban falan bunlar direkt güreşir. Puanlamada adamın paçasını tutar puanı alır, adamı yener gider. Bu adam Kırkpınar’da 2 sefer kemer kuşanmış ama kura hakemliğinde görevi yok” diye konuştu.