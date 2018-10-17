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17 Ekim 2018 Çarşamba 21:29

Baumann ve Honeycutt unutulmadı

Fenerbahçe ile Khimki arasında oynanan THY Euroleague mücadelesi öncesinde Patrick Baumann için saygı duruşunda bulunuldu. Khimki’nin basketbolcusu Tyler Honeycutt da unutulmadı.

Baumann ve Honeycutt unutulmadı
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Fenerbahçe ile Khimki arasında oynanan THY Euroleague mücadelesi öncesinde Patrick Baumann için saygı duruşunda bulunuldu. Khimki’nin basketbolcusu Tyler Honeycutt da unutulmadı.

THY Euroleague ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Khimki’yi ağırlarken, karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için saygı duruşunda bulunuldu. Gençlik Olimpiyaları sırasında kalp krizi geçiren ve 51 yaşında hayata gözlerini yuman Baumann için saygı duruşunda bulunulurken, daha önce Anadolu Efes forması da giyen, Khimki’nin oyuncusu Tyler Honeycutt da unutulmadı. Karşılaşma öncesinde takımların ısındığı sırada Tyler Honeycutt’ın fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Tyler Honeycutt’ın, temmuz ayında ABD’de polisle girdiği silahlı çatışma sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bazı kaynaklar ise Honeycutt’ın intihar ettiğini ifade etmişti.
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