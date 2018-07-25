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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:44

Bayern Münih, Alphonso Davies’i açıkladı

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, 17 yaşındaki Alphonso Davies’i kadrosuna kattığını açıkladı. Gana asıllı Kanadalı oyuncu, 2023’e kadar Bayern Münih’le sözleşme imzaladı.

Bayern Münih, Alphonso Davies'i açıkladı
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Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, 17 yaşındaki Alphonso Davies’i kadrosuna kattığını açıkladı. Gana asıllı Kanadalı oyuncu, 2023’e kadar Bayern Münih’le sözleşme imzaladı.

ABD liginde mücadele eden Kanada ekibi Vancouver forması giyen 17 yaşındaki Gana asıllı Kanadalı futbolcu Alphonso Davies, resmen Bayern’de. Bayern Münih, yaptığı açıklamayla 17 yaşındaki futbolcuyu 2023 yılına kadar renklerine bağladı. 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e katılan genç futbolcu için açıklama yapan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidziç, "Alphonso Davies çok büyük bir yetenek. 17 yaşında ve gelecek vaadeden büyük bir futbolcu. Büyük bir yeteneğe sahip, bu yüzden çok sayıda üst kulübün kendisine karşı ilgisi vardı. Bayern’i seçmesinden dolayı memnun oldum. Bu transferde çalışan herkese, özellikle de scout ekibine teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü bir takım çalışmasıydı" ifadelerini kullandı. Bayern’e geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Alphonso Davies de, "Bayern’e transfer olduğum için çok mutluyum. Çocukken hep bu anı hayal ettim ve şimdi rüya gerçekleşti. Ama şimdi sıkı çalışma zamanı. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için her şeyi vermeliyim" diye konuştu. Genç oyuncu, sol kanat, merkez orta saha ve forvet arkasında oynayabiliyor.
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