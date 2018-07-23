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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44

Bayern Münih başkanından Mesut’a sert tepki

Bayern Münih Başkanı Uli Höness, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli Takım için iyi haber. Mesut Özil yıllardır kötü oynadı" dedi.

Bayern Münih başkanından Mesut'a sert tepki
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Bayern Münih Başkanı Uli Höness, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli Takım için iyi haber. Mesut Özil yıllardır kötü oynadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası tepkiler alan Mesut Özil, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Bayern Münih Başkanı Uli Höness de Türk asıllı Alman futbolcunun bu kararına sert tepki gösterdi.

Bayern Münih’in Amerika kampına gitmek için havaalanına gelen Höness, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mesut’u sert bir dille eleştiren Başkan Höness, “Milli Takım için iyi haber. Mesut Özil yıllardır kötü oynadı. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası’ndan önce kazandı. Şimdi de kendisini ve rezalet performansını bu fotoğrafın arkasına saklıyor’’ ifadelerini kullandı.

2014 yılında vergi kaçırmak suçundan 43 milyon Euro para cezası ile 3 yıl hapis cezası alan ve bunun yaklaşık 2 yılını hapiste geçiren Höness, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Onsuz (Mesut Özil) yeni bir başlangıç en iyisi. Sadece San Marino’ya karşı parladı.’’
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