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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:05

Bayram Bektaş: "Beşiktaş’ı yenmek için sahaya çıkacağız"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, futbolculuk döneminde formasını giydiği Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle galip gelen taraf olmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Bayram Bektaş: 'Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağız'
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Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, futbolculuk döneminde formasını giydiği Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle galip gelen taraf olmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bornova Stadı’nda Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Bektaş, "Bir hayli sakat oyuncumuz vardı. Bunların başında da Traore geliyor. Ne yazık ki uzun bir süre bizimle olamayacak. En kısa zamanda aramıza dönmesini umuyoruz. Milli ara bize oldukça iyi geldi. Birçok oyuncumuzun dinlenmeye ve tedavi olmaya ihtiyacı vardı. Haftanın ilk idmanına herkesin katılması çok sevindirici. Zihinsel ve bedensel olarak Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Güçlü takımları yendik, Beşiktaş’ı da yenmek için sahaya çıkacağız"

Geride kalan haftalarda güçlü takımları devirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, Beşiktaş karşısında da bu geleneği sürdürmek istediklerinin altını çizdi. Sarı-kırmızılı Teknik Direktör, "İç sahada oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle daha farklı oynuyoruz. Güçlü takımları yendik, Beşiktaş’ı da yenmek için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkacağız. Takım disiplininden kopmadan izleyenlere iyi bir futbol izleterek güzel bir galibiyet almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Eski takımına rakip olacak

Futbolculuk döneminde formasını giydiği Beşiktaş karşısına Göztepe Teknik Direktörü olarak çıkacak olan Bektaş, bu durumun kendi adına gurur verici olduğunu belirterek, "Göztepe gibi büyük bir kulübün başında eskiden futbolcusu olduğum Beşiktaş’a karşı forma giyecek olmak benim için gurur verici, ancak ben Göztepe’nin teknik adamıyım. Kendi adıma kazandığımız maçlara bir yenisini eklemek açısından güzel bir fırsat. Umarım galip gelen taraf biz oluruz" diye konuştu.

Öte yandan deneyimli teknik adam, Gassama ve Halil Akbunar’ın sakatlıklarını atlattıklarını ve takımla beraber çalışmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
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