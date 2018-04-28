SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:02

Bayram Bektaş: “İstediğimiz skoru elde edemedik”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, sahalarında istedikleri skoru elde edemediklerini söyledi.

Bayram Bektaş: 'İstediğimiz skoru elde edemedik”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, sahalarında istedikleri skoru elde edemediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş üzgün olduklarını ifade ederek, “Kendi sahamızda istediğimiz skoru elde edemedik. Zaman zaman gerekeni yaptık ama en önemli noktalarda final paslarında acemice davrandık. Rizespor’u tebrik ediyorum. Kapanarak kontratak bir futbolla maçı kazanmayı bildiler. Golde futbolcumuzun kafası yarıldı, yerde yatıyor. Buna sığınmıyorum ama iki oyuncumuz yerde ve rakibin topu dışarı atma şansı vardı. Kendi futbolcuları yattığında da devam ettiler Play-Off’un içerisindeyiz. İbrahim’in kırmızı kartı bizi üzdü. 2 maç ceza yediği takdirde Play-Off’a da yansıyacak. Her futbolcuya ihtiyacımız var. Umarım art niyetli bir hareket yapmamıştır ve bir maça düşer. Şampiyon oldular Süper Lig’de Allah yollarını açık etsin. Biz de son maçı kazanıp Play-Off’a devam edeceğiz. Umarım Play-Off’ta istediğimiz sonucu alıp üst tura çıkarız” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku