Bayram Bektaş: “İstediğimiz skoru elde edemedik”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, sahalarında istedikleri skoru elde edemediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş üzgün olduklarını ifade ederek, “Kendi sahamızda istediğimiz skoru elde edemedik. Zaman zaman gerekeni yaptık ama en önemli noktalarda final paslarında acemice davrandık. Rizespor’u tebrik ediyorum. Kapanarak kontratak bir futbolla maçı kazanmayı bildiler. Golde futbolcumuzun kafası yarıldı, yerde yatıyor. Buna sığınmıyorum ama iki oyuncumuz yerde ve rakibin topu dışarı atma şansı vardı. Kendi futbolcuları yattığında da devam ettiler Play-Off’un içerisindeyiz. İbrahim’in kırmızı kartı bizi üzdü. 2 maç ceza yediği takdirde Play-Off’a da yansıyacak. Her futbolcuya ihtiyacımız var. Umarım art niyetli bir hareket yapmamıştır ve bir maça düşer. Şampiyon oldular Süper Lig’de Allah yollarını açık etsin. Biz de son maçı kazanıp Play-Off’a devam edeceğiz. Umarım Play-Off’ta istediğimiz sonucu alıp üst tura çıkarız” ifadelerini kullandı.