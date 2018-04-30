Baysangur: “Final haftasında maçlarımız var”

Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur, Bursaspor’a karşı alınan 2-1’lik mağlubiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonrası için 3 hafta final haftasında maçlarımız var. 3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza...

Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur, Bursaspor’a karşı alınan 2-1’lik mağlubiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonrası için 3 hafta final haftasında maçlarımız var. 3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Atiker Konyaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur, “Üzgünüz. İlk yarıdaki performansımızla maçı kaybettik. İkinci yarı değişikliklerle ve oyun anlayışımızdaki değişikliklerle maçı döndürebilecek oyunu sergilediğimize inanıyorum. Pozisyonları değerlendirebilseydik 1 puanla dönebilirdik. Bundan sonrası için 3 hafta final haftasında maçlarımız var. İkinci yarı gösterilen performans önemliydi. 3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Bursa da bir futbol şehri. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı baskı ve seyirci desteğiyle maçı kazandılar” dedi.