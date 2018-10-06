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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:49

B.B. Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında B.B. Erzurumspor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi B.B. Erzurumspor 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından iki teknik direktör açıklamada bulundu.İlk...

B.B. Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında B.B. Erzurumspor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi B.B. Erzurumspor 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından iki teknik direktör açıklamada bulundu.

İlk açıklamayı yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “İki taraf için de kısır bir maç oldu. Ben şahsen keyif almadım. İkinci yarı maça iyi başlayan Erzurumspor galibiyetle ayrıldı. Hedefimiz 5’te 5 yapmaktı. İki sakat çıktı bu maçta. Bu maçı burada kazanmamız lazımdı, üretkenliğimiz yoktu. Erzurumspor’u tebrik ederim” şeklinde konuştu.

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, “Galip gelmek çok önemliydi. 7 hafta galibiyet alamayan bir takım olarak psikolojik baskısı vardı. İkinci yarı rakibi biraz daha geri iterek önde oynadık, başarılı olduk. Koşu kalitemiz önceki maçlara göre çok daha iyi. 5 gün sürede çok sağlıklı bir hafta geçirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim, seyirciye teşekkür ederim. Erken de maçı koparabilirdik, çok fazla pozisyon ürettik. Her maça ayrı ayrı bakacağız. Lige dahil olma adına kazanılması gereken bir maçtı. Bu maçın hikayesi kaybetmemekti ve kazandık. Bugün güzel bir mesaj verdik. Önümüzdeki günler daha iyi bir Erzurumspor olacak.

Özerin performansından hiç şüphe etmedim bütün oyuncularım kahraman” diye konuştu.
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