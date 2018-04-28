BB Erzurumspor - Elazığspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Elazığspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Play-Off umutlarının halen devam ettiğini vurgulayan B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Çok istediğimiz maçı farklı bir skorla kazandık. Biz maçın başından sonuna kadar bir strateji çizmiştik. Bu stratejide devam ettik. Oyuncularım maça müthiş başladı. 2-0’ı yakaladık. Sonra bir gol yedik. 2-1 olduktan sonra biraz bocaladık. İkinci yarı gerekli önlemlerimiz aldık. Bizim fizik gücümüz çok iyi. Sahadan 4-1 galip ayrıldık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Altınordu’nun kaybetmesinden sonra galibiyetimizin anlamı bir kat daha arttı. Artık her şeyimizle haftaya oynayacağımız Play-off diyorum ben. Play-off finalinin hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Elazığspor cephesi

Elazığspor Teknik Direktörü Muammer Sürmeli ise, “4-1 mağlup olduk. Ama son gol harici hepsi bizim hatalarımızdan. Çok bireysel hatalardan gol yedik. Oyun sistemini değiştirdikten sonra golü bulduk. İkinci yarıda da iki oyuncu değişikliği yaptık oyuna ortak olduk ama maçın kırılma anları oldu. Orta sahada faul vardır veya yoktur o top gelip gol oldu. Daha sonra takım koptu” diye konuştu.