B.B. Erzurumspor hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig’in yeni takımları B.B. Erzurumspor ve MKE Ankaragücü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapan Süper Lig’in yeni takımları B.B. Erzurumspor ve MKE Ankaragücü hazırlık maçında karşılaştı.

Maça iyi başlayan B.B. Erzurumspor yeni transferi Özer Hurmacı’nın penaltıdan attığı golle 32. dakikada skoru 1- 0 yaptı. 6 dakika sonra MKE Ankaragücü Alihan Kubalas’ın kafa golüyle skora beraberliği getirdi.

İlk yarının son dakikasında B.B. Erzurumspor’un genç yeteneği Osman Şahin klas çalımlarla ceza sahasına girerek plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan MKE Ankaragücü hızlı kontra ataklarla gol aradı. Maçın 83. dakikasında Erdem Özgenç’in ayağından bulduğu golle skora beraberliği getirdi. Bu gol maçında skorunu belirledi.

Bu skorla B.B. Erzurumspor sezon öncesi kamp yaptığı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki ilk hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı.

Devre arasında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve B.B. Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, B.B. Erzurumspor’un Türkiye’de ve Avrupa’da da adından söz ettirecek bir kulüp haline gelmesi için çalışacaklarını ifade ederek, "B.B. Erzurumspor’umuz Süper Lig’de futbol oynamaya başlayacak. Hazırlıklarını sürdürüyor hazırlık maçlarımızdan ilk olanı da bugün yaptık. Biliyorsunuz ki şehrimizin taraftarı hakikaten büyük bir coşkuyla takımlarını izlemeye gelmişler. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede Erzurumspor’umuz gerekli performansı göstererek olması gereken yerde inşallah olacak bizde yakinen takip ediyoruz her türlü desteği veriyoruz. İstiyoruz ki Erzurum artık sadece kendi çevresine değil Türkiye çapında ve artık Avrupa’da da futbolda söz sahibi olan bir kulüp olsun taraftarımızla birlikte var gücümüzle, yönetimimizle takımımıza gereken desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.