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20 Temmuz 2018 Cuma 09:52

B.B. Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

B.B. Erzurumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 günlük ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken’de başladı.Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken Yüksek İrtifa...

B.B. Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
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B.B. Erzurumspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 günlük ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken’de başladı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’nde başladı. Taraftarların sevgi gösterileri ve ‘Şampiyon Erzurumspor’ tezahüratlarıyla karşılanan mavi-beyazlıların Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde yaptığı antrenman, düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma ve taktiksel ağırlıklı çift kale minyatür maç şeklinde gerçekleşti.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Mehmet Altıparmak, “Topuk Yaylası’ndaki kampımızın ardından eksik 4-5 oyuncumuz var. Bir an önce bu transferleri tamamlayarak 25 gün sonra oynayacağımız Konyaspor maçına hazır olarak başlayacağız. Çalışmalarımızı sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman olarak sürdüreceğiz. Transfer isimlerini söylemek istemiyorum. Burada transfer yapmak istediğimiz isimlerin medyada yer alması nedeniyle genelde 5-6 oyuncumuzu kaybettik. Bu haberlerle fiyatlar artıyor. Zamanız çok dar, mali yönden de bakmak istiyoruz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için maalesef bazı oyuncuları da alamıyoruz. İnşallah tamamlanacak kadromuzla lige iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.
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