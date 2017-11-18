BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor’la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, “Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Futbolcularım rakım atmosferine giremedi. Hücuma giderken kaptırdığımız toplar oldu. Rakım, yükseklik bizi etkiledi. Bizim de çok net gol pozisyonları oldu. Çok güzel bir mücadele vardı sahada. Aslında burada 1 puan aldığımıza sevinebiliriz diyebilirim” dedi.

BB Erzurumspor cephesi



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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise alınan beraberliğin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Futbolda liderle oynuyorsunuz. Liderden 1 puan alıp da üzülen bir takım olduk. Çok atak güzel bir futbol sahaya yansıttık. Kötü olan bu kadar güzel bir futbolu galibiyetle süsleyemedik. Futbolcularımı kutluyorum. Beraberlik biz üzdü. İstekli, arzulu oynadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda Erzurumspor daha iyi olacak” diye konuştu.