SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:38

B.B. Erzurumspor’da Nobre ve Burhan Eşer ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor’da Burhan Eşer ve Mert Nobre ile yollar ayrıldı.B.B. Erzurumsporlu futbolcular, geçtiğimiz günlerde ödenmeyen şampiyonluk primi nedeniyle idmana 1.5 saat gecikmeli çıkarak bir protestoda bulunmuştu....

B.B. Erzurumspor'da Nobre ve Burhan Eşer ile yollar ayrıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Süper Lig’in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor’da Burhan Eşer ve Mert Nobre ile yollar ayrıldı.

B.B. Erzurumsporlu futbolcular, geçtiğimiz günlerde ödenmeyen şampiyonluk primi nedeniyle idmana 1.5 saat gecikmeli çıkarak bir protestoda bulunmuştu. BB Erzurumspor yönetim kurulu da şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, ’disiplinsiz davranışlarda bulunan’ Mert Nobre ve Burhan Eşer’i süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Kulüpten yapılan son açıklamada ise Mert Nobre ve Burhan Eşer’le yollarını ayrıldığı duyuruldu. B.B. Erzurumspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan Eşer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku