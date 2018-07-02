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02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:17

Belçika geriden gelip çeyrek finale çıktı

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, geriden geldiği maçta son dakikada attığı golle Japonya’yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Çekişmeli geçen ilk yarıda takımlar birbirine yenişemezken, ikinci yarıya etkili başlayan taraf...

Belçika geriden gelip çeyrek finale çıktı
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2018 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, geriden geldiği maçta son dakikada attığı golle Japonya’yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen ilk yarıda takımlar birbirine yenişemezken, ikinci yarıya etkili başlayan taraf Belçika, golleri bulan ise Japonya oldu. Japonya, 48. dakikada Genki Haraguchi ile öne geçerken, 52. dakikada ise Takashi Inui ile farkı ikiye çıkarttı. Bir anda farklı şekilde öne geçen Japonya’ya Belçika’nın yanıtı 69. dakikada Jan Vertonghen ile geldi. Farkı 1’e indiren Belçika, 74. dakikada ise Marouane Fellaini ile skoru eşitledi. Mücadelede kalan dakikalar büyük çekişmeye sahne olurken, iki takım da öne geçmek için var gücüyle saldırdı. Başarıya ulaşan taraf Nacer Chadli ile Belçika oldu. 90+4. dakikada Kevin De Bruyne’nin başlattığı atakta Thomas Meunier’in asistini iyi değerlendiren Chadli, maçın skorunu tayin etti.

2-0 yenik durumdayken geri gelen Belçika, uzatmalarda bulduğu golle Japonya’yı 3-2 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı.
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