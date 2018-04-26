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26 Nisan 2018 Perşembe 20:05

Belek’te liderlik yarışı başladı

Bu yıl beşincisi düzenlenen 200 bin Euro toplam ödüllü Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü’nde başladı. Organizasyonun ilk gününde on biri Türk, 30’u aşkın ülkeden 156 oyuncu sahaya çıktı.İlk raundu 66 (-6) vuruşla tamamlayan...

Belek'te liderlik yarışı başladı
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Bu yıl beşincisi düzenlenen 200 bin Euro toplam ödüllü Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü’nde başladı. Organizasyonun ilk gününde on biri Türk, 30’u aşkın ülkeden 156 oyuncu sahaya çıktı.

İlk raundu 66 (-6) vuruşla tamamlayan İskoçyalı Ewen Ferguson, İsveçli Oscar Lengden, Yeni Zellandalı Josh Geary, İngiliz Nathan Kimsey, Finlandiyalı Kim Koivu, İskoçyalı Robert Macintyre ve Challenge Tour genel klasman sıralamasında ilk basamakta bulunan İtalyan golfçü Lorenzo Gagli, turnuvanın ilk gününde liderliği paylaştı.

Turkish Airlines Open’ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, Antalya Belek’teki Gloria Golf Kulübü’nün yeni sahasında başladı.

30’u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncunun katıldığı Turkish Airlines Challenge’ın ilk raundunda altısı profesyonel toplam on bir Türk oyuncu sahaya çıktı. Profesyonellerde Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Taner Yamaç, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner organizasyonda Türkiye’yi temsil etti.

Turnuvanın ilk gününde İskoçyalı Ewen Ferguson, İsveçli Oscar Lengden, Yeni Zellandalı Josh Geary, İngiliz Nathan Kimsey, Finlandiyalı Kim Koıvu, İskoçyalı Robert Macintyre ve Challenge Tour genel klasmanında ilk sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan golfçü Lorenzo Gagli, ilk raundu 66 (-6) vuruşla tamamlayarak liderliği paylaştı. Müsabakanın ilk gününü 67 (-5) vuruşla bitiren 8 yıldız golfçü ise ikinci sırada bulunuyor.

Türk sporcular arasında ilk günün en iyi skorunu 72 (par) vuruşla profesyonellerde mücadele eden Ali Altuntaş yaptı.

Challenge Tour’da yılın üçüncü turnuvası olarak oynanmaya başlayan turnuvada, toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Yarın oynanacak 2. raundun ardından elemeyi geçen sporcular para ödülünden en büyük payı almak için ter dökecek.
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