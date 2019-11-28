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28 Kasım 2019 Perşembe 15:30

Belhanda’ya Tepki Hız Kesmiyor

Belhanda'ya Tepki Hız Kesmiyor
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Yohannes Belhanda ile Galatasaray taraftarı arasındaki kriz hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Daha önceden de Belhanda’yı yuhlayan taraftarlara küfürle karşılaşması hem yönetim hem de taraftarlar için ciddi bir sorun olmuştu. Ancak Fatih Terim futbolcusuna güvenerek; ilk 11 içerisinde şans vermeyi sürdürme konusundaki tavrından ödün vermemişti. İddaa siteleri içerisinde de Belhanda’yı Galatasaray maçları içerisinde izlemeleri mümkün oldu. Her ne kadar sevilmeyen bir futbolcu olsa da Yohannes Belhanda’nın neden hala ilk 11 içerisinde yer aldığı merak konusu olmayı sürdürüyor. Bu durum da taraftarların dikkatini çekmesine rağmen; formsuz olan bir futbolcunun halen daha nasıl oynadığını sorgulamalarına neden oluyor.

Belhanda’ya Club Brugge Maçında Tepki

Club Brugge ile oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı içerisinde de forma şansı bulan Yohannes Belhanda’ya tepkiler hız kesmeden devam ediyor. Bu maçta da formsuz olarak kendini gösteren futbolcunun oyhundan çıkarken ıslıklamalara maruz kaldığı gözden kaçmayan bir detay olarak adlandırılıyor. Bahis yapan kitlenin de ilgisini çeken ve performansı gün geçtikçe düşen Yohannes Belhanda’ya tepkiler hız kesmeden devam ediyor. Maçın 86. Dakikasında oyundan çıkarak yerini Emre Mor’a bırakan Yohannes Belhanda; saha kenarına gelirken birçok taraftarın ıslığına maruz kaldı. Bu ıslıklamalara da futbolcunun gülümseyerek yanıt verdiği gözlerden kaçmayan bir detay haline geldi. İlerleyen günlerde tarafların ne tür hareketler içerisine girecekleri de tamamen merak konusu haline geldi.

Galatasaray’ın Umutları Tükendi

Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi müsabakasında karşı karşıya gelen Galatasaray; maçta pek de etkili bir oyun ortaya koyamadı. Maçta 1-1 gibi bir skor kendini gösterse de Galatasaray bu sezonki Şampiyonlar Ligi performasında ilk golünü kaydederek; 2 puanla son sırada olmayı sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi umutlarını da tüketen Galatasaray’ın Club Brugge karşısındaki tek golünü ise 11. Dakikada Adem Büyük kaydetti. Rakip takımın golü ise 90+2’de Krepin Diatta’nın ayağından geldi. Bu müsabakanın sonrasında Club Brugge 3 puana yükselerek; Galatasaray’ın önünde yer almaya devam etti. Önümüzdeki hafta Galatasaray, Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: https://comvision2000.com/

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