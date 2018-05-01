Bostanlıspor sporcusu Ahmet Musanoğlu, Masa Tenisi İzmir İl Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan Şenlikleri Masa Tenisi Turnuvası’nda çifte şampiyonluk kazanan annesini maçlardan sonra kucaklayıp, “şampiyon annen benim" diye kutladı

Masa tenisine Bostanlıspor’da başlayan ve kısa sürede başarı göstererek lisansiyer olup masa tenisi yaş grubu takımına giren Ahmet Musanoğlu, yaptığı açıklamada; “Annem beni çok destekliyor. Birlikte masa tenisi oynuyoruz. Antrenörümüz Mustafa Hoca annemin de açık turnuvaya katılmasını istedi ve bende ısrar ettim. Katılıp hem teklerde, hem de çiftlerde şampiyon oldu. Şimdi benim annem şampiyon” diyerek sevincini dile getirdi.

Bostanlıspor oyuncusu oğlu Ahmet Musanoğlu ile gurur duyduğunu ve oğlunun en kısa zamanda masa tenisinde Türkiye çapında derece alacağını belirten Rahmiye Musanoğlu, “oğlum ve hocası tesvik etti. Turnuvaya katıldım. Şampiyon olduğumdan çok oğlumun şampiyonluk sonrası beni kucaklayıp yanağıma öpücük kondurması beni mutlu etti. Bu an unutulacak gibi değil” dedi.

Bostanlıspor fırtınası

Kısa bir süre önce kurulmasına karşın elde ettiği başarılarla adından masa tenisi branşında da söz ettirmeye başlayan Bostanlıspor, son olarak İzmir’de düzenlen 23 Nisan Şenlikleri Masa Tenisi Turnuvası’nda rüzgâr gibi esti ve şampiyonluk kazandı.

Halkapınar Spor Kompleksi düzenlenen şampiyonada Masa Açık Yaş Grubu Masa Tenisi Turnuvası’nda Bostanlıspor’un veteren sporcularından Rahmiye Musanoğlu yaş grubunda tek bayanlarda şampiyon oldu. Bu kategoride Nüket Yeler ikinci, Melike Demirkent üçüncü olarak kürsüye çıktı. Karışık çiftlerde Melike-Orhan Demirkent çifti şampiyonluğa ulaştı.

Bostanlıspor Başantrenörü Mustafa Şaşmaz, masa tenisinde her yaş grubunda faaliyet gösterdiklerini ve Karşıyaka’dan başlayan seslerini artık İzmir’de de duyurduklarını ifade ederek, “Yakında yetişkinlere de akademi açacağız ve yepyeni şampiyonlar yetiştireceğiz” dedi.

Bostanlıspor Masa Tenisi Şube Başkanı İlkay Özçelik, masa tenisinde kısa sürede elde ettikleri başarılarla mutlu olduklarını, Gode Cengiz Spor Tesislerindeki salonun kendilerine yetmediğini ve yeni salon için arayış içinde olduklarını ifade ederek, “Daha çok masada çalışabilsek Türkiye çapında büyük dereceler elde edeceğiz” dedi.