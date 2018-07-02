Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Athletico Madrid’de forma giyen Bernard Mensah’ı 1 yıllığına kiraladı.Kulübün resmi internet sitesinden ’Kayserisporumuza hoşgeldin Bernard Mensah’ başlığı ile taraftarına duyurduğu transferin ayrıntıları daha sonra netlik kazanacak.
Bernard Mensah Kayserispor’da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Athletico Madrid’de forma giyen Bernard Mensah’ı 1 yıllığına kiraladı.Kulübün resmi internet sitesinden ’Kayserisporumuza hoşgeldin Bernard Mensah’ başlığı ile taraftarına duyurduğu transferin ayrıntıları...