Geçtiğimiz sezon sağ bekte alternatifsizlikten kaynaklı sorunlar yaşayan Beşiktaş, aradığı sağ beki Arjantin’de buldu. Arjantin basının haberine göre Lanus forması giyen Leonel Di Placido imza için İstanbul’a gelecek.

Yaklaşık 2 sezon önce Andreas Beck’in takımdan ayrılmasıyla birlikte sağ bekte tek isime mahkum kalan Beşiktaş, sonunda bu bölgeye takviye yapıyor. Transferde önceliği sağ bek olarak belirleyen Beşiktaş’ın Lanus’un 25 yaşındaki sağ beki Leonel Di Placido ile anlaştığı iddia edildi.

Arjantin'de yayın yapan TyC Sports adlı televizyon kanalında çalışan Juli Micheles'in takipçileriyle paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yönetim, Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Leonel Di Placido'nun transferini bitirdi. Micheles, iki kulübün transfer konusunda kesin anlaşmaya vardığını ve Arjantinli futbolcunun bu hafta sonundan evvel Türkiye'ye gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacağını duyurdu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Tangocu için Siyah Beyazlılar'ın ödeyeceği bonservis hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

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Arjen Robben İddiası

Sözleşmesi sona eren Arjen Robben’in henüz önümüzdeki sezon için ne yapacağı netlik kazanmadı. Hollanda basının iddiasına göre Robben’in Psv ve Beşiktaş arasında bir seçim yapacağı belirtildi. Diğer yandan emeklilik ihtimalini de düşünen Robben kararına göre Beşiktaş’ın transfer rotasını çizmesi bekleniyor.

Leonel Di Placido Kimdir?

28 Ocak 1994 doğumlu olan Leonel Di Placido, geride kalan sezonda 24 maçta forma giyerken takımına 1 gol ve 2 asistlik bir katkıda bulundu. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen sağ bek oyuncusu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 1.76 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Arjantinli, kariyerinde bu güne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da top koşturdu.

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