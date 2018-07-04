SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:20

Beşiktaş bombayı patlatmak için beklemede

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, bombalar için beklemeye geçti. Şu anda kadroda düşünülmeyen isimlerin satışı için görüşmelerini hızlandıran Kara Kartal, tüm planlarını Vida’ya göre yapıyor.

Beşiktaş bombayı patlatmak için beklemede
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, bombalar için beklemeye geçti. Şu anda kadroda düşünülmeyen isimlerin satışı için görüşmelerini hızlandıran Kara Kartal, tüm planlarını Vida’ya göre yapıyor.

Transfer konusunda mali yapıyı sarsmadan hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası’nı beklemeye başladı. Çeyrek finale yükselen Hırvatistan’ ın vazgeçilmez ismi olan Vida’ya, özellikle Premier Lig’den tekliflerin gelmesile siyah-beyazlı ekip tüm stratejini bu transfere bağladı. Öncelikle Negredo’yu elden çıkarmak için görüşmelere başlayan Beşiktaş, transfer bombalarını ise Dünya Kupası’na göre patlatacak. Şayet Hırvatistan yarı finale yükselirse, Vida için tekliflerin yükselmesi bekleniyor. Şu anda en ciddi teklif Everton’dan geldi. Vida için Klassen artı 10 milyon Euro öneren maviler, henüz Beşiktaş yönetiminden cevap alamadı.

Sturridge ve Rafael ilk hedef

Everton’ın teklifini Klassen artı 15 milyon Euro’ya çıkarmasını bekleyen Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Liverpool’dan Sturridge ve Lyon’dan Rafael transferlerini bitirmek için harekete geçecek. Vida için Liverpool’un devreye girdiği de iddia edilirken, Beşiktaş bu senaryo için de teklifini hazırladı. İngiliz ekibinin Vida için kapıyı çalması durumunda Beşiktaş, Sturridge artı 10 milyon Euro talep edecek. Ancak Liverpool’dan şu ana kadar gelen bir teklif yok. Vida için en ciddi kulüp Everton. Hırvatistan, Rusya’yı elerse, Vida turnuvanın son gününe kadar Rusya’da kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumda Vida’nın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku