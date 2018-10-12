Beşiktaş, dayanıklılık ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam saat 17.00’de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.