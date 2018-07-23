Beşiktaş, Fabri’nin transferiyle ilgili Fulham’la görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.
IHAAW154153-SPO/23-07-2018 - Beşiktaş, Fabri’nin transferiyle ilgili Fulham’la görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi. 23.07.2018 15:41:53 TSI NNNN
IHAAW154153-SPO/23-07-2018 - Beşiktaş, Fabri’nin transferiyle ilgili Fulham’la görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi. 23.07.2018 15:41:53 TSI NNNN
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