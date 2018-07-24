Beşiktaş, Fabri’yi KAP’a bildirdi

Beşiktaş, başarılı kaleci Fabri’nin 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham’a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, başarılı kaleci Fabri’nin 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham’a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş’ın İspanyol eldiveni Fabri, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer oldu. 30 yaşındaki kaleci, İngiliz takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar da kaleci Fabri’nin bonservis bedeliyle ilgili KAP’a açıklama yaptı. Buna göre Kartal, tecrübeli oyuncusu için Fulham’dan 6 milyon Euro bonservis bedeli alacak.

Beşiktaş’ın konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez’in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir."