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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:00

Beşiktaş, Faroe Adaları’na gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları’nın B36 Torshavn takımıyla oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Beşiktaş, Faroe Adaları'na gitti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları’nın B36 Torshavn takımıyla oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, yarın Faroe Adaları’nda B36 Torshavn ekibiyle karşı karşıya gelecek. Takım otobüsüyle Atatürk Havalimanı’na gelen Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolculardan oluşan siyah-beyazlı kafile buradan Faroe Adaları’na hareket etti. Havalimanında yolcular ve çalışanlar futbolculara başarılar dilerken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in belirlediği B36 Torshavn maçı kadrosu şöyle:

"Tolga Zengin, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Garry Medel, Necip Uysal, Fatih, Alpay, Caner Erkin, Adriano, Tolgay Arslan, Dorukhan, Orkan Çınar, Lens, Ryan Babel, Larin, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Güven."
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