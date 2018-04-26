Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak

Tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmama alternatifini gündeme alan Beşiktaş yönetimi, bu kararı seçenekler arasından çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 57. dakikada yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Federasyonun kararı sonrası toplanan siyah-beyazlı yönetim maça çıkmama opsiyonunu divan kuruluna sunmaktan vazgeçti. Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı şu sıralarda Vodafone Park’ta gerçekleşirken, yönetimin divan kurulunu maça çıkma yönünde karar almaya ikna edeceği öğrenildi. Maça çıkmama gibi bir durumun ligdeki şampiyonluk yarışına da olumsuz etki edebileceğini düşünen yönetim, divan kuruluna bu kararını anlatacak. Toplantının ardından ise resmi açıklama yapılması bekleniyor.