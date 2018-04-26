SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:12

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak

Tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmama alternatifini gündeme alan Beşiktaş yönetimi, bu kararı seçenekler arasından çıkardı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmama alternatifini gündeme alan Beşiktaş yönetimi, bu kararı seçenekler arasından çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 57. dakikada yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Federasyonun kararı sonrası toplanan siyah-beyazlı yönetim maça çıkmama opsiyonunu divan kuruluna sunmaktan vazgeçti. Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı şu sıralarda Vodafone Park’ta gerçekleşirken, yönetimin divan kurulunu maça çıkma yönünde karar almaya ikna edeceği öğrenildi. Maça çıkmama gibi bir durumun ligdeki şampiyonluk yarışına da olumsuz etki edebileceğini düşünen yönetim, divan kuruluna bu kararını anlatacak. Toplantının ardından ise resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku