Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan Altay’a veto

Lige verilen milli takım arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arayan Altay, İzmir’de hazırlık maçı yapmak için teklif sunduğu Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan olumsuz yanıt aldı.

Lige verilen milli takım arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arayan Altay, İzmir’de hazırlık maçı yapmak için teklif sunduğu Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan olumsuz yanıt aldı.

Milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın geçen hafta Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a İzmir’de hazırlık maçı oynamak için teklif götürdüğü, ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in İzmir ekibinin teklifini önce kabul ettiği, daha sonra da bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

Rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması beklenen Altay’da Ümit Milli Takım’da yer alan Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.