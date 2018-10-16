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16 Ekim 2018 Salı 18:41

Beşiktaş, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Beşiktaş, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde 21 Ekim Pazar günü Göztepe deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah basına kapalı olarak salonda idman yapan Beşiktaş, akşam ise basına açık olarak çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1 saat 15 dakika yapılan antrenmanda milli takımdan dönen Pepe de takımla birlikte çalıştı. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Adem Ljajic, fizyoterapist eşliğinde sahada çalışırken, Oğuzhan Özyakup da kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

İdmanda Quaresma şov

Antrenmanın başında ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından minyatür kalede çalıştı. Daha sonra şut çalışması gerçekleşirken, özellikle Portekizli yıldız Quaresma, attığı goller sonrasında büyük sevinç yaşadı. Antrenmanın son 15 dakikalık bölümünde ise, Quaresma ve Caner’in yaptığı ortalarda, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Vagner Love, şut çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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