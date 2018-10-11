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11 Ekim 2018 Perşembe 14:49

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Salonda yapılan ve basına kapalı olan antrenman bir saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladılar.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bu akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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