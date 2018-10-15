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15 Ekim 2018 Pazartesi 18:44

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Adriano ve Adem Ljajic katılmadı.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Adriano ve Adem Ljajic katılmadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başlarken, çalışmaya milli takımlarda bulunan isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Adriano ve Adem Ljajic katılmadı. Pas çalışmasının ardından top kapma çalışması yapan siyah-beyazlılar daha sonra şut organizasyonları denedi. Şut çalışması sırasında Ricardo Quaresma’nın rabona vuruşuyla attığı gol dikkatlerden kaçmadı. Minyatür kalelerde yapılan 2’ye 2 maçlarda futbolcuların hırsı öne çıkarken, antrenmanın son bölümünde Quaresma, yalnız başına şut çalışması yaptı. Hazırlıklarını yarın iki antrenmanla sürdürecek olan siyah-beyazlılar, sabah 11.00’de salonda, akşam 17.00’de ise yeniden sahada çalışacak.
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