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29 Nisan 2021 Perşembe 00:22

Beşiktaş'ın Transfer Hedefi Mame Diouf

Beşiktaş'ın Transfer Hedefi Mame Diouf
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Ligde şampiyonluk yarışında 35 maçta toplamış olduğu 75 puanla son 5 haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın 6 puan önünde giren Beşiktaş şimdiden önümüzdeki sezon için kolları sıvadı. Bilindiği üzere Beşiktaş sezon başında Vincent Aboubakar'ı Porto'dan 1 sezonluğuna kiralamıştı. Sakatlık geçmişi sebebiyle akıllarda hep soru işareti bırakan Aboubakar oynamış olduğu futbolla lige damga vurdu ve Beşiktaş'ın bu şampiyonluk yarışında en önemli silahlarından bir tanesi oldu. Fakat son zamanlarda Aboubakar'ın sakatlıklarla başı dertte. Bu sebeple Beşiktaş Kamerunlu yıldız futbolcuyla önümüzdeki sezon için nasıl bir yol izleyeceğini henüz bilmiyor. Ligde çıktığı 26 maçta attığı 15 golle yıldızlaşmasına rağmen Aboubakar her zaman bir soru işareti.

Üstelik Beşiktaş devre arasında Everton'dan eski yıldızı Cenk Tosun'u kiralamış fakat Cenk Tosun, Erzurum maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Lunabet Tüm bunları düşünen Sergen Yalçın önümüzdeki sezon için forvet çalışmalarına şimdiden başladı. Sergen Yalçın yönetimden Hatayspor'un forveti MameDiouf'un alınmasını istedi. 33 yaşındaki tecrübeli forvet bu sezon Hatayspor'da çıktığı 34 lig maçında tam 18 gol 5 asist gibi bir performans göstererek Hatayspor'un bu sezonki çıkışında Boupendza ile çok büyük bir rol oynadı.

Mame Diouf şu anda Hatayspor'da forma giyse de aslında Stoke City'nin futbolcusu. Lunabet Giriş Adresi Hatayspor'un satın alma opsiyonu bulunsa da MameDiouf kariyerine Hatayspor'da devam etmek istemiyor. Beşiktaş'ın ilgisinden haberi olan Senegalli futbolcu sezon bitimiyle birlikte siyah beyazlı takımla sözleşme imzalamak istiyor. Beşiktaş'ın bu transfer için StokeCity'e herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği söyleniyor. Kariyerinde Molde, Hannover ve Manchester United gibi takımlarda da bulunan MameDiouf şans verilmesi halinde sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

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